В Перми стартовала всероссийская акция «Задачка со звездочкой»

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Опубликовано: 16.04.2020 в 12:22 в рубрике - Вести Пермь

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← «ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 15.04.2020

За 15 апреля в Прикамье выявлено 18 случаев коронавируса →

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