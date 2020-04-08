За газетой - можно! Киоски «Роспечати» работают в обычном режиме

Согласно Указу главы региона, печатная пресса отныне включена в список товаров первой необходимости, поэтому поход до ближайшего газетного киоска не является нарушением режима самоизоляции. Также, помимо киосков "Роспечати", распространение газет и журналов на территории Пермского края разрешено в аптеках, продуктовых и продовольственных магазинах. Дмитрий Оксюта, директор газеты "Эфир": "Все газетные киоски работаю без выходных, с соблюдением всех мер безопасности. Каждый пермяк может выйти из дома для того, чтобы дойти до ближайшего к дому работающему киоску и купить любимую газету или журнал. В газетных киосках также продаются и некоторые товары первой необходимости, санитайзеры и другие средства гигиены".