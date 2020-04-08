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Волонтёрский центр Единой России оказывает помощь старшему поколению
В Прикамье волонтёрский центр "Единая Россия" по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса работает на площадке Региональной общественной приемной Дмитрия Медведева.
Время диктует свои правила общения это социальное дистанцирование, вот и видеоконференция по промежуточным итогам волонтёрского движения проводится в формате видеосвязи. На конференции рассказали, что на сегодняшний день во всех территориях региона создано уже 53 штаба, работает 750 волонтёров.
Волонтёры, отрабатывая заявки, также информируют жителей о коронавирусной инфекции и мерах профилактики. На сайте приёмной rop59.ru можно найти всю необходимую информацию о работе волонтёрского центра и контакты для связи и оставить заявку, вопрос, просьбу о помощи.
Телефоны для связи в Пермском крае:
8(342)236-82-29, 8(342)236-88-25, 8(342)236-79-92
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