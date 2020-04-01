«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 01.04.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня.
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня.
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01.04.2020 в 11:55
01.04.2020 в 09:36
31.03.2020 в 23:07
31.03.2020 в 11:35
30.03.2020 в 21:40
30.03.2020 в 18:55
30.03.2020 в 10:55
28.03.2020 в 14:36
27.03.2020 в 11:27
26.03.2020 в 14:15
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 01.04.2020
Спецвыпуск «Вести Пермь»: режим самоизоляции
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Шестеро пермяков застряли в аэропорту Мадрида
Глава Прикамья выступил с обращением к жителям региона
Прокуратура открыла «горячую линию» по нарушениям карантинных мероприятий
Спецвыпуски "Вести Пермь" о режиме самоизоляции
Брифинг по режиму всеобщей самоизоляции состоится в ближайшее время
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Об организации медицинской помощи в Прикамье во время карантина
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В Пермском крае с четверга вводится режим обязательной самоизоляции
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