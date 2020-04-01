В Перми начался ремонт улиц горячим асфальтом
В Перми начался ремонт улиц горячим асфальтом. Раньше проводить подобные работы не позволяла погода. Сделать предстоит немало - запланирован ремонт 25 объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также в рамках городского проекта «Малые дела». Итоговая цифра должна к концу сезона достигнуть одного миллиона квадратных метров дорожного покрытия. Подробности - в репортаже Максима Пеккера.
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