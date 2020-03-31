Пермские энергетики присоединились к флешмобу «Мы работаем для вас! Оставайтесь дома»
К межрегиональному флешмобу «Т Плюс» «Мы работаем для вас! Оставайтесь дома» присоединились пермские энергетики компании.
На период действия противоэпидемиологических мер они просят клиентов использовать удаленные сервисы для оплаты услуг теплоснабжения и передачи показаний приборов учета. Расчётные офисы в этот период закрыты. При этом, штат сотрудников пермского филиала «Т Плюс» сейчас переведен на усиленный режим работы. Весь оперативный, аварийно-ремонтный и административный персонал находится на рабочих местах и выполняет свои обязанности в круглосуточном режиме. Это делается с целью продолжения бесперебойного тепло- и энергоснабжения потребителей в особый для страны и общества период.
Михаил Топильский, заместитель руководителя РЦ СК ПАО «Т Плюс» по городу Перми: На станциях персонал и сотрудники участков тепловых сетей проинструктированы, обеспечены средствами защиты. Теплоэнергетики, со своей стороны, готовы бесперебойно обеспечивать подачу тепловых ресурсов жителям. Однако напоминают горожанам: постарайтесь не выходить из своих квартир без крайней необходимости до окончания комплекса противоэпидемиологических мер.
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