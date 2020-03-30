. Это результат реализации президентского гранта, который выиграл благотворительный фонд "Деревня "СВЕТЛАЯ".

Скоро год, как Иван Лобанов и Андрей Никалица работают в "Западно-Уральской Буровой компании". Трудоустроились сюда благодаря фонду "Деревня "СВЕТЛАЯ". В силу особенностей здоровья им доверили разные виды подсобной работы, но даже в этом случае наставники всегда рядом.

Трудоустройством молодых людей с ментальными нарушениями сотрудники фонда занимаются третий год. Сейчас работа выполняется в рамках проекта "Здесь работают особенные люди-2". На предприятиях Перми, Чайковского и Кудымкара за восемь месяцев прошли стажировку 27 людей с инвалидностью, шесть нашли работу и приносят пользу обществу.

Людям с инвалидностью очень трудно найти себе работу, которая бы соответствовала их возможностям. Но, найдя ее, они дорожат ею, держатся за неё и очень гордятся

Несколько лет назад у фонда зародилась идея - поощрять социально-ответственный бизнес, который создает рабочие места для людей с инвалидностью. Идею поддержали краевые власти. Уже есть концепция, дизайн - это будет отличительный знак "Здесь работают особенные люди".

Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае:

Чем больше таких компаний-организаций в Пермском крае, тем друг другу мы станем ближе, добрее и самое главное, на деле будут реализованы принципы построения в России инклюзивного общества

Создавать условия для инвалидов и принимать их в коллектив решаются далеко не все компании. Знак "Здесь работают особенные люди" может стать хорошим стимулом для доброго дела.

Светлана Калина, руководитель благотворительного фонда "Деревня "СВЕТЛАЯ":

- Сегодня не каждый работодатель готов трудоустраивать людей с инвалидностью, поэтому таких людей мы считаем особенными

На предприятии, где трудятся Иван Лобанов и Андрей Никалица, такой знак уже есть. Знак, символизирующий доверие, доброту и объединяющий разных людей.