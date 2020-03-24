«Вести Пермь ONLINE» - 24.03.2020

Вести Пермь ONLIINE - главные информационные итоги дня

Запас продуктов - под особым контролем. Кто собирает информацию о чрезмерно завышенных ценах?

Деньги материнского капитала уже можно получать на первенца - прием заявлений начали в пермских МФЦ.

Число волонтеров растет. Куда могут обращаться за помощью люди, в силу разных причин запертые в своей квартире?