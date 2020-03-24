«Вести Пермь ONLINE» - 24.03.2020
Вести Пермь ONLIINE - главные информационные итоги дня
Запас продуктов - под особым контролем. Кто собирает информацию о чрезмерно завышенных ценах?
Деньги материнского капитала уже можно получать на первенца - прием заявлений начали в пермских МФЦ.
Число волонтеров растет. Куда могут обращаться за помощью люди, в силу разных причин запертые в своей квартире?
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