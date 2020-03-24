В МФЦ начали принимать заявления на материнский капитал за первенца
В МФЦ Пермского края начали принимать заявления на материнский капитал за первого ребенка. Обратиться можно в любой филиал МФЦ, независимо от регистрации места жительства. Для получения сертификата, в размере 466 тысяч рублей, необходимо предоставить заявление, паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка или решение суда об усыновлении. В некоторых случаях перечень документов может быть расширен. Поэтому лучше заранее уточнить информацию по телефону 8-800-550-05-03. Нормативный срок принятия решения о предоставлении материнского капитала составляет 15 дней.
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