В Центральный выставочный зал привезли сокровища Египта

В Центральный выставочный зал привезли сокровища гробницы Тутанхамона. Оригиналы, которым несколько тысяч лет, хранятся в музеях по всему миру, а вот точно сделанные копии можно увидеть сейчас в Перми. В экспозиции древнеегипетских артефактов представлена знаменитая маска фараона, золотые саркофаги, ковчег, скульптурный портрет царицы Нефертити.

Наталья Макеева, старший преподаватель кафедры Древнего Востока Санкт-Петербургского Государственного Университета: "Эта выставка интересна тем, что здесь собраны вещи, которые невозможно увидеть вместе. Хотя они в принципе относятся к одной теме – теме Тутанхамона и его семьи".