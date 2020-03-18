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В Центральный выставочный зал привезли сокровища Египта
В Центральный выставочный зал привезли сокровища гробницы Тутанхамона. Оригиналы, которым несколько тысяч лет, хранятся в музеях по всему миру, а вот точно сделанные копии можно увидеть сейчас в Перми. В экспозиции древнеегипетских артефактов представлена знаменитая маска фараона, золотые саркофаги, ковчег, скульптурный портрет царицы Нефертити.
Наталья Макеева, старший преподаватель кафедры Древнего Востока Санкт-Петербургского Государственного Университета: "Эта выставка интересна тем, что здесь собраны вещи, которые невозможно увидеть вместе. Хотя они в принципе относятся к одной теме – теме Тутанхамона и его семьи".
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