Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← «ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 17.03.2020

В Центральный выставочный зал привезли сокровища Египта →

Коронавирус в Пермском крае: официальная информация

смотреть видео

По данным на 17 марта Пермском крае официально зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом - молодой человек и 62-летняя женщина. Оба недавно вернулись из Европы. Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, пациенты сейчас находятся в палатах инфекционной больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
За минувшие сутки количество жителей Прикамья, которые попали под пристальное наблюдение врачей, увеличилось почти вдвое - с 264 до 481 человека. 17 из них изолированы в стационары, 187 - на карантине в домашних условиях.

Метки: Здоровье, в Пермском крае

Опубликовано: 18.03.2020 в 09:15 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 17.03.2020

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 16.03.2020

С 16 марта в школах Перми введено свободное посещение

Большое интервью Дмитрия Махонина

Пермская «Ласточка» стала съемочной площадкой для короткометражного кино

В Перми выявлен первый заболевший коронавирусной инфекцией

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 13.03.2020

По Байкалу на коньках: подробности экстремального путешествия

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 12.03.2020

В Перми сегодня стартовали продажи нового коммерческого автомобиля итальянской марки «Фиат»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 17.03.2020

В Центральный выставочный зал привезли сокровища Египта →

Обратите внимание

в Перми

В Центральный выставочный зал привезли сокровища Египта
В Центральный выставочный зал привезли сокровища гробницы Тутанхамона. Оригиналы, которым несколько тысяч лет, хранятся в музеях по всему миру, а вот точно сделанные копии можно увидеть сейчас в Перми. В экспозиции древнеегипетских артефактов представлена знаменитая маска фараона, золотые саркофаги, ковчег, скульптурный портрет царицы Нефертити.
18.03.2020 в 10:12

Метки: Культура, в Перми, В мире

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 16.03.2020
Главные информационные итоги дня
16.03.2020 в 21:19

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

В Перми хирурги провели операцию по удалению меланомы
За несколько часов до оперативного вмешательства в организм пациента вводится специальный препарат, который помогает хирургам определить пораженный лимфоузел и удалить его
16.03.2020 в 17:29

Метки: Здоровье, Наука и техника, в Перми

Студенты педагогического университета переходят на дистанционное обучение
Пермский педагогический университет первым из вузов региона принял решение о переводе студентов на дистанционное обучение.
16.03.2020 в 15:25

Метки: Образование, Здоровье, в Перми

Пермяки отметили День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса
В Перми отметили День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. В Доме офицеров были организованы выставочные и интерактивные площадки, посвященные истории корпуса.
16.03.2020 в 14:45

Метки: Общество, Культура, в Перми

В России

Министерство территориальной безопасности Прикамья дало рекомендации по профилактике коронавируса
Сократить до минимума посещение мест массового скопления людей, соблюдать личную гигиену, как можно чаще мыть руки с мылом. Жителей просят пользоваться спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками, не трогать лицо, глаза, нос, рот руками. В закрытых общественных местах носить защитную маску, плотно прикрывающую нос, рот и подбородок (менять маску каждые 1,5-2 часа). В случае характерных симптомов: температура, озноб, заложенность носа, кашель, затруднение дыхания, боль в мышцах, оставаться дома и срочно обращаться к врачу. Пить как можно больше воды и следовать всем предписаниям специалиста.
14.03.2020 в 13:11

Метки: Здоровье, В России, в Пермском крае, В мире, Власть

По Байкалу на коньках: подробности экстремального путешествия
Группа туристов-экстремалов из Перми, в составе которой была восьмилетняя девочка, преодолели 200 километров по льду озера Байкал на коньках. Именно преодолели, потому что простым этот поход никто из них назвать не решается.
13.03.2020 в 12:55

Метки: Общество, В России, Взгляд на страну

Парламентарии поддержали поправки в Конституцию. Впереди - народное голосование
Региональные депутаты проголосовали «за» предложенные и утвержденные федеральными коллегами поправки в Конституцию.
13.03.2020 в 09:55

Метки: Выборы, Власть, В России

«Историческая миссия»: региональные депутаты поддержали поправки в Конституцию
В Законодательном Собрании Пермского края закончилось внеочередное пленарное заседание. На повестке дня был только один вопрос - региональные депутаты рассмотрели поправки в Конституцию Российской Федерации.
12.03.2020 в 14:36

Метки: Власть, Общество, Официально, В России

В Прикамье заработала круглосуточная горячая телефонная линия по коронавирусу
При проявлении симптомов жители и гости Пермского края могут обратиться за помощью на горячую телефонную линию по коронавирусу. Она начала работать сегодня. Телефоны горячих линий по коронавирусу: 8-800-200-0-200 - горячая линия Минздрава РФ; 8 (342) 236-41-52, 8 (342) 208-34-68 - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»; 8 (342) 258-07-87 - горячая линия минздрава Пермского края с 8:00 до 20:00 часов.
12.03.2020 в 13:40

Метки: Здоровье, В России, В мире

Лента новостей RSS каналы

Уникальную операцию провели хирурги Пермского онкологического диспансераУникальную операцию провели хирурги Пермского онкологического диспансера

Все вузы Перми перешли на дистанционное обучениеВсе вузы Перми перешли на дистанционное обучение

В Центральный выставочный зал привезли сокровища ЕгиптаВ Центральный выставочный зал привезли сокровища Египта

На заседании оперативного штаба обсудили меры против распространения коронавирусаНа заседании оперативного штаба обсудили меры против распространения коронавируса

Коронавирус в Пермском крае: официальная информацияКоронавирус в Пермском крае: официальная информация

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 17.03.2020«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 17.03.2020

Заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусомЗаседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

В селе Лобаново открыли новый корпус детского садаВ селе Лобаново открыли новый корпус детского сада

Соцпедагогов и классных руководителей края поддержат рублемСоцпедагогов и классных руководителей края поддержат рублем


Warning: file(/var/www/user1175628/data/www/t7-inform.ru/detsjl1/category/20200317163600(10952)/news/20200317163600(10952).txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/user1175628/data/www/t7-inform.ru/templates/t7/newsline.php on line 51

Notice: Undefined offset: 4 in /var/www/user1175628/data/www/t7-inform.ru/templates/t7/newsline.php on line 55

В УФАС объяснили дефицит масокВ УФАС объяснили дефицит масок

Прокуратура выносит предостережения аптекам за отсутствие в продаже медицинских масокПрокуратура выносит предостережения аптекам за отсутствие в продаже медицинских масок

"Тотальный диктант" перенесли на осень"Тотальный диктант" перенесли на осень

В Перми более 1300 школьников уже перешли на дистанционную форму обученияВ Перми более 1300 школьников уже перешли на дистанционную форму обучения

Из-за коронавируса в храмах введен санитарно-гигиенический режимИз-за коронавируса в храмах введен санитарно-гигиенический режим

Новая транспортная сеть поможет решить проблему переполненных автобусовНовая транспортная сеть поможет решить проблему переполненных автобусов

"Лесной спецназ" готовится к пожароопасному сезону"Лесной спецназ" готовится к пожароопасному сезону

Пермским пожарным передали ключи от новых машинПермским пожарным передали ключи от новых машин

Пермские вузы переходят на дистанционное обучениеПермские вузы переходят на дистанционное обучение

В краевом минздраве рассказали о порядке сдачи анализа на коронавирусВ краевом минздраве рассказали о порядке сдачи анализа на коронавирус

Коронавирус: в Прикамье под медицинским наблюдением находятся 481 человекКоронавирус: в Прикамье под медицинским наблюдением находятся 481 человек

В краевом Минздраве рассказали о пермячке, заразившейся коронавирусомВ краевом Минздраве рассказали о пермячке, заразившейся коронавирусом

В Кудымкаре студенты техникумов и колледжей перешли на дистанционное обучениеВ Кудымкаре студенты техникумов и колледжей перешли на дистанционное обучение

Назло коронавирусу: "Шоу слонов" в пермском ЦиркеНазло коронавирусу: "Шоу слонов" в пермском Цирке

Интернет-мошенник из Самары обманул шестерых пермяковИнтернет-мошенник из Самары обманул шестерых пермяков

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную