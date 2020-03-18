Коронавирус в Пермском крае: официальная информация

По данным на 17 марта Пермском крае официально зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом - молодой человек и 62-летняя женщина. Оба недавно вернулись из Европы. Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, пациенты сейчас находятся в палатах инфекционной больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

За минувшие сутки количество жителей Прикамья, которые попали под пристальное наблюдение врачей, увеличилось почти вдвое - с 264 до 481 человека. 17 из них изолированы в стационары, 187 - на карантине в домашних условиях.