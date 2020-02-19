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Пермский оперный театр поделился планами на два сезона
Пермский театр оперы и балета представил планы сразу на 2 новых сезона. В этом году увидеть выступления артистов пермяки смогут и за его пределами. Так, оркестр начнёт репетиции на площадке бывшего заводоуправления завода им. Шпагина, некоторые из них сделают открытыми. Также труппа уже начинает осваивать ДК им. Солдатова - первый концерт здесь состоится в мае, затем театр планирует представить полноценную афишу. Что касается главной сцены, ближайшая премьера состоится в декабре - это будет опера «Любовь к трём апельсинам» Сергея Прокофьева. Музыкальным руководителем выступит главный дирижёр театра Артём Абашев.
Марат Гацалов, главный режиссёр Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского: «Дальше, уже заходя в 21й год, мы договорились о постановке с одной из главных, на мой взгляд, фигур в российской режиссуре - это Константин Богомолов. И название, к которому пришли - это «Кармен». И завершать сезон будет моя постановка - это «Иоланта» Чайковского».
Премьерой сезона 21-22 годов станет спектакль «Соломеи» Рихарда Штрауса в трактовке молодого режиссёра Евгении Сафоновой. Также зрители увидят «Фауста» Шарля Гуно в постановке Василия Бархатова, который возвращается в России после длительного перерыва. Завершит сезон опера «Лулу», режиссёр Максим Диденко. Преобладание российских постановщиков на сегодняшней пресс-конференции подчеркнули особо.
Андрей Борисов, генеральный директор Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского: «Мы делаем ставку на молодую и среднего поколения режиссуру. На тех знаковых людей театра, которые определяют лицо современной российской жизни. Мы хотим инвестировать в Россию».
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