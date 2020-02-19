Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Эмоции зрителей и артистов циркового шоу «Песчаная сказка»

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.02.2020 →

Пермский оперный театр поделился планами на два сезона

Пермский театр оперы и балета представил планы сразу на 2 новых сезона. В этом году увидеть выступления артистов пермяки смогут и за его пределами. Так, оркестр начнёт репетиции на площадке бывшего заводоуправления завода им. Шпагина, некоторые из них сделают открытыми. Также труппа уже начинает осваивать ДК им. Солдатова - первый концерт здесь состоится в мае, затем театр планирует представить полноценную афишу. Что касается главной сцены, ближайшая премьера состоится в декабре - это будет опера «Любовь к трём апельсинам» Сергея Прокофьева. Музыкальным руководителем выступит главный дирижёр театра Артём Абашев.
Марат Гацалов, главный режиссёр Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского: «Дальше, уже заходя в 21й год, мы договорились о постановке с одной из главных, на мой взгляд, фигур в российской режиссуре - это Константин Богомолов. И название, к которому пришли - это «Кармен». И завершать сезон будет моя постановка - это «Иоланта» Чайковского».
Премьерой сезона 21-22 годов станет спектакль «Соломеи» Рихарда Штрауса в трактовке молодого режиссёра Евгении Сафоновой. Также зрители увидят «Фауста» Шарля Гуно в постановке Василия Бархатова, который возвращается в России после длительного перерыва. Завершит сезон опера «Лулу», режиссёр Максим Диденко. Преобладание российских постановщиков на сегодняшней пресс-конференции подчеркнули особо.
Андрей Борисов, генеральный директор Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского: «Мы делаем ставку на молодую и среднего поколения режиссуру. На тех знаковых людей театра, которые определяют лицо современной российской жизни. Мы хотим инвестировать в Россию».

Метки: Культура

Опубликовано: 19.02.2020 в 18:38 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Эмоции зрителей и артистов циркового шоу «Песчаная сказка»

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 18.02.2020

Резкий рост числа судебных актов по неплательщикам за тепло прибавил работы судебным приставам

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.02.2020

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 14.02.2020

Зачисление первоклассников в школы станет прозрачным

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 13.02.2020

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 12.02.2020

Журналисты сразились в WOT. Кто победил?

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 11.02.2020


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Эмоции зрителей и артистов циркового шоу «Песчаная сказка»

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.02.2020 →

Обратите внимание

в Перми

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.02.2020
Главные информационные итоги дня
19.02.2020 в 22:20

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

Эмоции зрителей и артистов циркового шоу «Песчаная сказка»
Королевский цирк Гии Эрадзе представил на арене Пермского цирка новое красочное представление.
18.02.2020 в 22:38

Метки: Культура, в Пермском крае, в Перми

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 18.02.2020
Главные информационные итоги дня
18.02.2020 в 21:34

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.02.2020
Главные информационные итоги дня
17.02.2020 в 21:03

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 14.02.2020
Главные информационные итоги дня
14.02.2020 в 23:10

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

В России

В Перми юные патриоты со всей страны соревновались за звание лучших
Сегодня завершается 18-й Международный слёт юных патриотов «Равнение на Победу!»
18.02.2020 в 20:04

Метки: Образование, В России, Общество, Спорт

Туры в Сочи на лето стартовали от 17000 рублей с авиаперелетом
Веский повод обратить внимание на столицу Русской Ривьеры в летнем сезоне 2020 - это фантастические тарифы раннего бронирования.
03.02.2020 в 21:14

Метки: В России, Здоровье

Из зимней тундры вернулась внедорожная экспедиция пермяков
Пермь-Ямал 2020. 6 человек, два внедорожника Тойота, 5 регионов, 5300 километров, из которых 1100 по зимнику, 1200 литров топлива и 100 часов, проведенных за рулем.
30.01.2020 в 22:51

Метки: В России, Взгляд на страну

Новую мобильную буровую установку презентовали в Прикамье
Пермский разработчик - завод нефтегазового машиностроения «Синергия» презентовал мобильный буровой комплекс для бурения основных стволов скважин.
27.01.2020 в 12:00

Метки: Сделано в Перми, в Пермском крае, В России, Наука и техника, Экономика

В Пермском крае пройдет Сход по выбору делегатов на XI Съезд марийского народа
На основании Положения о сходах и порядка созыва XI Съезда марийского народа, утверждённого Пленумом Всемарийского совета от 2 ноября 2019 года , в г.
24.01.2020 в 18:01

Метки: Культура, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

В Перми на прохожих рухнула глыба снегаВ Перми на прохожих рухнула глыба снега

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.02.2020«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.02.2020

В Прикамье из Ржева переданы останки участника Великой Отечественной войны В Прикамье из Ржева переданы останки участника Великой Отечественной войны

Пермский оперный театр поделился планами на два сезонаПермский оперный театр поделился планами на два сезона

В Перми прошел мастер-класс по созданию картинВ Перми прошел мастер-класс по созданию картин

Скончалась легендарный концертмейстер Пермского хореографического училища Скончалась легендарный концертмейстер Пермского хореографического училища

Ярмарка народных промыслов собрала мастеров со всего ПрикамьяЯрмарка народных промыслов собрала мастеров со всего Прикамья

Пермяки заглянули в творческую лабораторию художникаПермяки заглянули в творческую лабораторию художника

Всё по-настоящему: как родители сдавали ЕГЭВсё по-настоящему: как родители сдавали ЕГЭ

Пермские студенты попробовали себя в роли преподавателейПермские студенты попробовали себя в роли преподавателей

Автора "Пермской езды" пригласили в мэрию ПермиАвтора "Пермской езды" пригласили в мэрию Перми

Дмитрий Махонин поручил подготовить десятилетнюю программу развития предпринимательстваДмитрий Махонин поручил подготовить десятилетнюю программу развития предпринимательства

Сгорели дотла. В ГИБДД сообщили подробности страшной аварии Сгорели дотла. В ГИБДД сообщили подробности страшной аварии

Жители Прикамья оказывают помощь УФАС в выявлении нарушений законодательства о рекламеЖители Прикамья оказывают помощь УФАС в выявлении нарушений законодательства о рекламе

"Песчаная сказка". Новое цирковое шоу в Перми"Песчаная сказка". Новое цирковое шоу в Перми

Пермь готовится к зимней сессии краевого Молодежного форумаПермь готовится к зимней сессии краевого Молодежного форума

Подведены итоги проекта «Покупай пермское»Подведены итоги проекта «Покупай пермское»

Иномарка влетела в стоящий автобус: подробности ДТПИномарка влетела в стоящий автобус: подробности ДТП

В ГИБДД подвели итоги масштабной операции "Автобус"В ГИБДД подвели итоги масштабной операции "Автобус"

На трассе Полазна-Чусовой сгорели два автомобиля, погибли людиНа трассе Полазна-Чусовой сгорели два автомобиля, погибли люди

В районах Перми завершили работу ледовые городки В районах Перми завершили работу ледовые городки

В деревне Мичурино на пожаре погибли три человекаВ деревне Мичурино на пожаре погибли три человека

В Перми открывается "Ярмарка народных промыслов"В Перми открывается "Ярмарка народных промыслов"

Социально значимые объекты Прикамья получат быстрый интернетСоциально значимые объекты Прикамья получат быстрый интернет

Глава Перми проведет прямой эфир в InstagramГлава Перми проведет прямой эфир в Instagram

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную