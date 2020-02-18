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← «ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 18.02.2020

Эмоции зрителей и артистов циркового шоу «Песчаная сказка»

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В эту субботу в Пермском цирке шоу "Песчаная сказка" обещает стать особенным. По крайней мере, зрителям стоит особо приглядеться к воздушным гимнастам. Почему?

С этим номером Екатерина Запашная и Константин Растегаев представляют Россию на международном фестивале циркового искусства в Испании. Жюри аплодирует стоя. Пермякам посчастливится встретить артистов первыми после выступления в Жироне. Следующее представление "Песчаная сказка" состоится в субботу. На премьере артисты рассказали, как проходит подготовка к шоу.

Екатерина Запашная, ведущая артистка – дрессировщица шоу "Песчаная сказка":

- Каждый номер - это приблизительно час-два в день. У нас три номера - 6 часов. И это кроме спортзала. Это он про нас говорит! Клоуном спортзалы не нужны!

Речь об одном из самых нестандартных артистов представления. Клоун Константин Асташов ушёл от париков и красного носа. Благодаря джинну он преодолевает все трудности и попадает в самое сердце Востока. Тема путешествия связывает все номера и превращает новое шоу заслуженного артиста России Гии Эрадзе в настоящую сказку.

Константин Асташов, клоун, артист шоу "Песчаная сказка":

- Когда ты работаешь на эйфории, на волнении, у тебя всё получается ещё круче.

В шоу задействованы бегемоты, поражающие своей грацией, гордые верблюды, обезьяны, лайки и далматинцы. Маленького Федю привели на первое в его жизни цирковое представление.

Марина Барашкова:

- Ребёнок маленький, три годика, но ему нравится, ребёнок хлопает, кричит, удивлён всему - ощущений много, эмоций много. Рады, что всё очень понравилось.

Яркие эмоции и у маленьких, и у взрослых зрителей вызывают акробаты на мачте, жонглёры на моноциклах и эквилибристы на ренских колёсах. Выступают на равных животные и птицы.

Это попугай ара, зовут Мальвина, ей 6 лет. На манеже она кувыркается и катается с горки. А ещё очень контактная, и в антракте можно с ней сфотографироваться.

Особую атмосферу создают многочисленные декорации и костюмы, которые хочется разглядывать.

Надежда Филимонова:

- Постановка изумительная, костюмы красивые, животные ухоженные, причёсанные - я в восторге!

Шоу "Песчаная сказка" пробудет в Перми только до 1 марта. Представления проходят по субботам и воскресеньям.

Метки: Культура, в Пермском крае, в Перми

Опубликовано: 18.02.2020 в 22:38 в рубрике - Вести Пермь

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