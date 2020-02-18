Резкий рост числа судебных актов по неплательщикам за тепло прибавил работы судебным приставам

Юристы пермских теплоэнергетиков активизировали работу в судах в отношении неплательщиков за поставленные тепло и горячую воду. Как результат - рост числа вынесенных судебных решений и теперь в дело вступают приставы. В некоторых случаях должнику перекрывают кран уже после двух неоплаченных месяцев.

Стук в дверь - работают судебные приставы. Причина визита - долги за тепло и горячую воду. Отопительный сезон в разгаре и некоторые пермяки накопили задолженность за поставку этих ресурсов.

Место проведения рейда - Орджоникидзевский район. В списке десятки адресов. Запираться в квартире, по меньшей мере, неразумно, говорят приставы. За тепло все равно придется рассчитаться - либо добровольно, либо лишившись части своего имущества.

Марина Мичкова, ведущий специалист Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»:

- В рамках исполнительного производства мы еженедельно выходим к должникам описать их имущественное положение. При наличии бытовой техники крупной, либо автомобилей, судебные приставы также производят арест.

Только за прошлый год было арестовано более девятисот машин общей стоимостью 400 млн. рублей, каждую третью из них реализовали в счет погашения долга.

Горячая вода и тепло - такой же товар, за который нужно платить вовремя, говорят энергетики. И порой это приходится доказывать неплательщикам и словом, и делом.

В наступившем году судебные приставы и энергетики планируют навестить каждого должника за тепло и горячую воду. И основанием для визита может стать даже небольшой долг в несколько тысяч рублей. Всего же население Прикамья задолжало за тепло около двух миллиардов рублей.

Анжела Антонихина, руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью физических лиц «ЭнергосбыТ Плюс»:

- У нас возрастёт количество рейдов с судебными приставами, поэтому мы призываем всех должников погасить задолженность за отопление и горячую воду, и впредь следить, чтобы она не появлялась.

Теплоэнергетики подчеркивают: жесткие меры к должникам - это возможность взыскать средства, которые в свою очередь инвестируются в повышение качества теплоснабжения, чтобы батареи грели у всех, а из крана текла горячая вода.