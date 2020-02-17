«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.02.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь" - главные информационные итоги дня.
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Вечерний выпуск "Вести Пермь" - главные информационные итоги дня.
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14.02.2020 в 23:10
13.02.2020 в 23:15
13.02.2020 в 21:45
12.02.2020 в 21:59
11.02.2020 в 21:54
03.02.2020 в 21:14
30.01.2020 в 22:51
27.01.2020 в 12:00
17.01.2020 в 21:57
16.01.2020 в 16:51
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.02.2020
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 14.02.2020
Российские власти предложили выкупить с Украины останки легендарного разведчика Николая Кузнецова
Зачисление первоклассников в школы станет прозрачным
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 13.02.2020
Инструмент на все случаи жизни представили на Пермской ярмарке
Секретарем Крайизбиркома Прикамья стала Татьяна Любарская
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 12.02.2020
Журналисты сразились в WOT. Кто победил?
Знакомьтесь! ЖК «Солнечный Город» в Санкт-Петербурге
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 11.02.2020
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.02.2020
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 07.02.2020
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 06.02.2020
На «Пермской ярмарке» до конца недели работает выставка «Регионы России»
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 05.02.2020
Антирейтинг управляющих компаний составили пермские энергетики
Завтра в Перми откроется традиционная выставка-продажа «Регионы России»
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 04.02.2020
Сегодня вводится карантин в медучреждениях Прикамья
Что увидели зрители на премьере Песчаной сказки в Пермском цирке
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 14.02.2020
Зачисление первоклассников в школы станет прозрачным
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 13.02.2020
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 12.02.2020
Журналисты сразились в WOT. Кто победил?
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 11.02.2020
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.02.2020
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 07.02.2020
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 06.02.2020
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 05.02.2020
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