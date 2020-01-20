Школа №1 в Красновишерске получила новое здание

Эту школу в Красновишерске ждали многие, но в особенности, конечно, дети. Долгое время, пока велась стройка, им приходилось учиться по соседству и мечтать о том, как новая школа откроет свои двери.

Новое просторное трехэтажное здание возвели в рамках национального проекта «Образование».

Грызть гранит науки помогут полностью оснащенные кабинеты: современные компьютеры, профессиональные швейные машины в кабинетах труда. А занять досуг ребята смогут в просторном актовом и читальном залах, в большой библиотеке.

Самые современные тренажёры, два полностью укомплектованных инвентарем спортивных зала. И все это будет доступно не только ученикам, но и всем жителям Красновишерска во внеучебное время.

И новое для Красновишерска архитектурное решение - окна сделаны так, чтобы пропускать больше дневного света.

Депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Баранов лично следил за ходом строительства от закладки фундамента и до сдачи. На строительство и оснащение школы из краевого и местного бюджетов было выделено более 358 миллионов рублей.

Виктор Баранов, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Обучение детей в современных условиях, которые позволяли бы этим детям создавать будущее страны - здесь есть все".

В планах на базе школы открыть Центр образования цифрового и гуманитарного профилей.

Есть все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья – полноценный лифт и пандусы.

По словам депутата Виктора Баранова, сейчас нужно продолжать развивать городскую инфраструктуру. В планах строительство нового дома культуры, для которого уже сейчас разработан проект.