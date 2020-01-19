Приоритеты власти в Верещагинском городском округе

Об объединии людей и территорий при создании нового городского округа говорил и глава муниципалитета на встрече с губернатором Максимом Решетниковым. Теперь когда все формальности позади важно позаботиться о том, чтобы каждый конкретный житель на себе почувствовал пользу от преобразований. И на ближайшее будущее Верещагинский округ поставил для себя 2 приоритета:газификация и улучшение качества жизни.

Во первых, территория получает единый центр ответственности, для решения самых сложных вопросов. Второй плюс - субсидия «рубль на рубль». Съэкономленные на объединении деньги удваиваются доплатами из краевой казны. Верещагинский округ в 2020 году таким образом дополнительно получил 36 миллионов рублей. Потратить которые уже решили на переезд детского сада села Ленино в новое здание. Старому исполнилось 52 года и эксплуатировать его обходится все дороже.





По плану детский сад должен переехать в пустующее здание бывшего интерната. Для этого надо только провести полную реконструкцию и краевая субсидия здесь будет как нельзя кстати. Плюс в том, что здание соединено теплым переходом со школой, в которой совсем недавно появился новый спортзал.

О финансовых и организационных плюсах появления городских и муниципальных округов Максим Решетников говорил и с другими главами. Так Частинский район сейчас находиться в самом начале процесса преобразования. Свое мнение уже высказали жители на общественных слушаниях, местные депутаты проголосовали "за".







