Самые юные пловцы соревновались в бассейне «Олимпия»

В пермском бассейне "Олимпия" ребята, занимающиеся по программе "Класс" прошли испытания первыми в своей жизни соревнованиями. Из двух тысяч школьников отобрали 350 лучших. Они-то и бороздили воду в командной эстафете и даже в семейных заплывах.

Первоклашки "Вэшки" из Лицея №4 на первых больших соревнованиях. Подбадривают коллег по командной эстафете - "Гэшек" плыть быстрее. Подготовка к состязанию заняла полгода. Даже результат сейчас не так важен, эмоции бьют через край!

Лёгкой воды участникам традиционных предновогодних соревнований в спорткомплексе "Олимпия" желает Дед Мороз. Настроение задают чирлидерши. И даже судьи здесь - в красных колпаках. Командные эстафеты плывут почти 3,5 сотни человек - ученики пермских школ с 1-го по 5-й классы.

Весёлые старты на плавательных дорожках, по сути, подводят итоги первого полугодия обучения по программе "Класс". По ней занимается более двух тысяч ребят из 40 учебных заведений и детских садов Перми и Пермского района. Начиная с сентября регулярно, раз в неделю, опытные наставники учат малышей уверенно держаться на воде. А, параллельно закладывают основу для гармоничного развития детского организма и крепкого иммунитета. Сегодня эстафеты плывут "хорошисты" и "отличники" такого курса.

Такому количеству зрителей на трибунах могут позавидовать иные старты российского масштаба. Три самых дружных десанта, с плакатами и кричалками награждают пакетами ароматных мандарин. Некоторые родители решили пойти ещё дальше - поддержать детей прямо на воде. В заплывы семейных эстафет в этот раз заявилась 21 команда.

Турнир, хоть и официальный, но очень праздничный. Заработанные блестящие медали и сладкие призы Дед Мороз вручает лично. Здесь же, на подиуме, с ним весёлое общее фото.

Такой нужный в жизни навык - умение плавать - начинают развивать у детей с 5 лет. До семи - в детском бассейне. Далее - в большом пятидесятиметровом. На тренировки по программе "Класс" в "Олимпию" привозят организованными группами из садиков и школ.

За занятиями детей можно наблюдать здесь в комфортных условиях - на трибунах или со смотровой площадки. Можно потренироваться в фитнес-центре, или искупаться, и даже устроить семейный заплыв. Тем более, что впереди длинные новогодние каникулы.