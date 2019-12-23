«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 23.12.2019
Вечерний выпуск "Вести Пермь" - главные информационные итоги дня.
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Вечерний выпуск "Вести Пермь" - главные информационные итоги дня.
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23.12.2019 в 22:11
20.12.2019 в 21:20
19.12.2019 в 23:00
18.12.2019 в 22:24
18.12.2019 в 19:26
12.12.2019 в 13:02
11.12.2019 в 00:00
09.12.2019 в 22:16
28.11.2019 в 19:19
22.11.2019 в 23:36
Самые юные пловцы соревновались в бассейне «Олимпия»
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 23.12.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 20.12.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.12.2019
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 20.12.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.12.2019
Краевой избирком на форуме «Молодежь и выборы» поделился планами на 2020й год
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 18.12.2019
У настоящих спортсменов своя елка. Елка ГТО
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.12.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.12.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 13.12.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 12.12.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 11.12.2019
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