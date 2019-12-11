Противоаварийные тренировки теплоэнергетиков провели в Перми

В преддверии новогодних каникул энергетики «Т Плюс» устроили противоаварийные тренировки. Они оттачивали переключение схем теплоснабжения с одного источника на другой. Делается это для того, чтобы встретить холода во всеоружии. Проверка показала: режимы теплоснабжения для города выстроены с учетом будущих температурных перепадов. И тепло в дома подается стабильно.

Вячеслав Ермаков, технический директор – главный инженер ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая компания»:

- В данном случае мы отрабатывали как переключение сети, так и отработку действий наших ИТРовцев по взаимодействию с населением нашего города. Чтобы можно было понять, куда обращать в случае ненормативного качества подачи отопления и горячей воды.

Микрорайон Владимирский в качестве «тренировочного» энергетики выбрали неслучайно. Здесь отмечались проблемы с батареями из-за недоработок управляющих организаций. После помощи теплоэнергетиков ситуация исправилась. Качество теплоснабжения тут стало на порядок выше, а значит, если в новогодние праздники столбик термометра опустится до значительного минуса, переживать не о чем.