В Перми запущено 42 новых комплекса видеофиксации нарушений ПДД

Снижать скорость там, где это предписывают правила дорожного движения, теперь придется практически повсеместно. Ранее заявленные 42 новых комплекса видеофиксации сегодня официально отданы в работу. К 10 декабря закончена их настройка. Где водителям просто необходимо быть начеку?

Сколько навигатор не предупреждает, от штрафов не застрахован никто. Профессиональный водитель Константин Бурдин последний раз в один день получил сразу пять квитанций за превышение средней скорости на Восточном обходе Перми.

Константин Бурдин, таксист:

- Заезжаешь под 90, выезжаешь под 90, а средняя показывает 115.

Последний скандал в интернете поднялся из-за этого знака на пересечении Западного обхода и шоссе Космонавтов. Нарушает здесь каждый второй автомобиль и комментарии в сети соответствующие.

Цитата «...Объездная дорога с разделительным ограждением, с полосой разгона и торможения... домов и пешеходов как в городе там не встречал. Кто сделал там 60?».

В действительности ограничение скорости на этом участке действует с момента постройки дороги, только сейчас заработали камеры фотовидеофиксации. С конца ноября по всему краю дополнительно вводят в эксплуатацию 42 таких комплекса. Сегодня все они официально запущены.

Денис Кандалин, заместитель директора ГКУ ЦБДД Пермского края:

- Данные комплексы фиксируют нарушения скоростного режима, выезд на встречную полосу, нарушения связанные с проездом на запрещающий сигнал светофора.

Всего в крае сейчас работает 210 стационарных комплексов фотовидеофиксации и 58 мобильных комплектов. Вопреки распространенному мнению в Прикамье все они принадлежат государству. А эффективность видеонаблюдения первыми на своей работе почувствовали сотрудники ГИБДД. Владимир Яцук, и.о. начальника отделения по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УВД РФ по г. Перми:

- После появления новых комплексов на месте, где они устанавливаются, количество ДТП снижается.

Возможности у современных комплексов постоянно расширяются, среднюю скорость на определенных участках могут определять все. Измеряют ее обычно между двух стационарных комплексов, на участке с равномерным движением. Притормаживать непосредственно перед камерой теперь не поможет. Здесь, кстати, по мнению автоэкспертов, не все так гладко. Не зря об отмене таких штрафов даже в государственной думе задумались.

Анатолий Пименов, автоэксперт:

- Такого понятия в правилах дорожного движения, даже в КоАПе - средняя скорость движения - такого нет.

Стационарные комплексы фотовидеофиксации особенно не спрячешь, все они обозначены соответствующими знаками. Просто их количество, особенно в городе, теперь такое, что нарушать правила дорожного движения стало попросту негде.

Как у Оруэла «Большой брат следит за тобой» и сеть видеонаблюдения становится все плотнее. Убедиться в этом можно зайдя на сайт ГИБДД и «Управляем вместе», здесь есть самая подробная и актуальная карта комплексов фотовидеофиксации.