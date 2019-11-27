Последняя возможность своими глазами увидеть уникальное цирковое шоу
К финальному шоу воды, огня и света сегодня начали готовиться в Пермском цирке. Представление дадут в ближайшие выходные. Всем зрителям обещают незабываемые сюрпризы. Какие?
«Колесо смелости по-шотландки» еще называют «Колесом смерти», - страховка здесь не предусмотрена.Трюк исполняется под руководством Бесо Чомохидзе. Любовь к высоте в их семье - это наследственное. Изящно и грациозно над зрителями парит воздушная гимнастка, артистка цирка в третьем поколении дочь Бесо - Маргарита Чомахидзе. За неземной лёгкостью скрывается титанический труд – рассказывает девушка.
Программа шоу воды, огня и света объединила в себе целое созвездие артистов.
До Алексея этот трюк исполнял только великий Гудини. Опутанный цепями, он должен выбраться из стеклянной колбы с водой.
Необычные способности зрителям покажут и животные. На арене южно-африканский дикобраз, макаки-резус, лапундры и попугаи.
Восторг и восхищение. Каждый номер - настоящее зрелище. Яркие артисты и последние технологии. Все это в окружении танцующих красочных фонтанов.
Под ареной 70 тонн воды и единственное в мире перевозное фонтанное оборудование Струя в 27 метров бьет до самого купола.
«Шоу воды, огня и света» Анатолия Сокола можно увидеть в Пермском цирке в ближайшие выходные. По традиции вход для детей до 5 лет свободный.
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