Последняя возможность своими глазами увидеть уникальное цирковое шоу

К финальному шоу воды, огня и света сегодня начали готовиться в Пермском цирке. Представление дадут в ближайшие выходные. Всем зрителям обещают незабываемые сюрпризы. Какие?

«Колесо смелости по-шотландки» еще называют «Колесом смерти», - страховка здесь не предусмотрена.Трюк исполняется под руководством Бесо Чомохидзе. Любовь к высоте в их семье - это наследственное. Изящно и грациозно над зрителями парит воздушная гимнастка, артистка цирка в третьем поколении дочь Бесо - Маргарита Чомахидзе. За неземной лёгкостью скрывается титанический труд – рассказывает девушка.

Программа шоу воды, огня и света объединила в себе целое созвездие артистов.

До Алексея этот трюк исполнял только великий Гудини. Опутанный цепями, он должен выбраться из стеклянной колбы с водой.

Необычные способности зрителям покажут и животные. На арене южно-африканский дикобраз, макаки-резус, лапундры и попугаи.

Восторг и восхищение. Каждый номер - настоящее зрелище. Яркие артисты и последние технологии. Все это в окружении танцующих красочных фонтанов.

Под ареной 70 тонн воды и единственное в мире перевозное фонтанное оборудование Струя в 27 метров бьет до самого купола.

«Шоу воды, огня и света» Анатолия Сокола можно увидеть в Пермском цирке в ближайшие выходные. По традиции вход для детей до 5 лет свободный.