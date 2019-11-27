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Коммунальщики сообщили о сроках ремонта теплосетей в микрорайоне Городские горки
Изношенность сетей теплоснабжения в Перми привела к очередному порыву, в результате, ПСК в микрорайоне Городские горки вынуждено было ограничить подачу горячей воды в дома. Комунальщики обещают что уже сегодня в домах пермяков потеплеет
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