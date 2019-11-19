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← В Перми по факту массового заболевания сальмонеллезом возбуждено уголовное дело

2/3 полей в Пермском крае нуждается в раскислении почв

Две трети всех полей в Пермском крае нуждаются в раскислении. От этого напрямую зависит урожайность. Данные были получены в ходе специального исследования.

Своим овсом в Талицком теперь обеспечены полностью на весь сезон. Елена, как агроном, урожаем гордится. Здесь важны не только семена, но и раскисление почвы. Мероприятия начали проводить с прошлого года.

Елена Тукачева, агроном-семеновод ООО «Талицкое»:

- Поднимается урожайность, как зерновых, так и многолетних трав, например, для кормовых люцерна лучше выращивается на нейтральных почвах, мы под нее вносим известь.

В хозяйстве даже заказали проведение исследования почвы. На специальной карте цветами обозначена кислотность, 43% площадей оказались очень кислыми.

Лидия Спехова, главный агроном ООО «Талицкое»:

- Все оранжевым цветом, это сильно кислые гектары, желтые - это среднекислые, но их тоже нужно известковать.

Самый простой способ раскисления - внести в почву гашеную известь. Стоит недешево, но метод самый эффективный.

Сейчас в хозяйстве заготовлено 350 тонн извести, но возить будут всю зиму и общее количество планируют довести до 1400 тонн. И это кажется немного. Для того чтобы провести полноценное известкование, на 1 гектар требуется около 9 тонн.

В Государственном центре агрохимической службы карту кислотности почв составили для всего Пермского края. Оказалось две трети всех полей нуждаются в раскислении.

Анатолий Кайгородов, директор ФГБУ «Государственный центр агрохимической службы «Пермский»:

- В первую очередь необходимо проводить мероприятия в таких районах, как Большесосновский, Сивинский, Карагайский, Очерский, Нытвенский.

Со следующего года государство будет возмещать часть средств, потраченных сельхозтоваропроизводителями на раскисление почв. В Сивинском районе это считают заметной поддержкой. Уже составлен план до 2022 года произвестковать в крае 17,5 тысяч гектаров пашни.

Андрей Борейко, главный агроном колхоза им. Ленина:

- Наукой доказано, что эффект есть, так что сомнения не должно быть. Конечно, это будет определенная помощь.

С ростом объемов раскисления, потребуются дополнительные объёмы известкового мелиоранта. На сегодня три известковых карьера в Прикамье проходят процедуру регистрации, и в 2020 году будут поставлять сельхозпроизводителям готовый продукт.


Метки: Экономика, Общество

Опубликовано: 19.11.2019 в 09:52 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми по факту массового заболевания сальмонеллезом возбуждено уголовное дело

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