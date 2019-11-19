В Перми по факту массового заболевания сальмонеллезом возбуждено уголовное дело





Самая вероятная причина - сальмонеллез, таково предварительное заключение санитарных врачей по отравлению 27 человек, после посещения двух кафе в Перми. И такое количество пострадавших может не быть окончательным - инкубационный период у заболевания длится трое суток.

Сальмонелла обнаружена во время лабораторных исследований. Уже можно точно сказать - именно эта бактерия стала причиной массового отравления пермяков. Самое тяжелое состояние сейчас у 11-летнего мальчика - он обедал в кафе «О-фит» в спорткомплексе «Олимпия».

Пострадавших 27 человек. Трое детей. 25 пермяков по-прежнему находятся в инфекционной больнице. Состояние разной степени тяжести. Симптомы опасной болезни деликатные - говорить открыто готовы не все. Свекровь Надежды все еще в реанимации - в день отравления она водила внучку на плавание.

В больнице оказались и сами сотрудники «Олимпии» - спорткомплекс сейчас готов оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Помимо «Олимпии», вспышку «сальмонеллеза» обнаружили в кафе «Овсянка» на улице Ленина. Сегодня заведение закрыто - на двери объявление с дежурной формулировкой «По техническим причинам».

Связь между двумя кафе уже установлена - «Овсянка» оказывала услуги кейтеринга. В «Олимпию» еду привозили уже в готовом виде.

Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Конкретный отравленный продукт пока не назван, но нарушения в «Овсянке» специалисты уже нашли.

Инкубационный период при сальмонеллёзе длится до трех суток. А значит, инфекция еще может проявиться у тех, кто ел в злачных кафе. Главные симптомы - высокая температура и боли в животе. Если вы почувствовали что-то подобное - срочно обратитесь в больницу.

Вчера стало известно, что следственный отдел по Индустриальному району Перми возбудил уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса. Это «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



