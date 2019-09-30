Что означают красные квитанции на тепло?

«Красная квитанция» в почтовом ящике - это последнее предупреждение перед серьёзными проблемами для неплательщиков за тепло и горячую воду, сообщают теплоэнергетики. Привычку оставлять оплату счета за данные услуги на «лучшие времена» - нужно оставить в прошлом. Сегодня, если не погасить долг, указанный в квитке красного цвета, то у должника возникнут серьёзные проблемы - есть риск лишиться имущества, денег, получить ограничение на выезд за рубеж.