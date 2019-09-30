Что означают красные квитанции на тепло?
«Красная квитанция» в почтовом ящике - это последнее предупреждение перед серьёзными проблемами для неплательщиков за тепло и горячую воду, сообщают теплоэнергетики. Привычку оставлять оплату счета за данные услуги на «лучшие времена» - нужно оставить в прошлом. Сегодня, если не погасить долг, указанный в квитке красного цвета, то у должника возникнут серьёзные проблемы - есть риск лишиться имущества, денег, получить ограничение на выезд за рубеж.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 27.09.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 26.09.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 25.09.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 24.09.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 23.09.2019
Видеонаблюдение онлайн без забот
Камнерезы потрудились над украшением Кунгурской ледяной пещеры
Коллекция Мишек Тэдди на экспозиции в Центральном выставочном зале
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 20.09.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.09.2019
Добавить комментарий: