Конференция по прикладной экономике iCare в Пермском филиале ВШЭ

В пермском кампусе Высшей школы экономики состоялась уже традиционная VII Международная конференция «iCare». В ней приняли участие более 50-и российских и зарубежных исследователей. География большая -Великобритания, Германия, США, Италия, Индия. Главная идея конференции это прежде всего обмен опытом, обсуждении актуальных экономических тем, а так же поиск единомышленников.