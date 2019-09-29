Конференция по прикладной экономике iCare в Пермском филиале ВШЭ
В пермском кампусе Высшей школы экономики состоялась уже традиционная VII Международная конференция «iCare». В ней приняли участие более 50-и российских и зарубежных исследователей. География большая -Великобритания, Германия, США, Италия, Индия. Главная идея конференции это прежде всего обмен опытом, обсуждении актуальных экономических тем, а так же поиск единомышленников.
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