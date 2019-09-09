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Итоги избирательной кампании в Прикамье подвели на брифинге Единой России

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На специальном брифинге в Перми сегодня озвучили итоги Единого дня голосования. Накануне, 8 сентября, в Прикамье состоялось 23 избирательные кампании в 20 территориях.

Жители выбрали 340 депутатов из более тысячи зарегистрированных кандидатов. Большинство голосов получила партия "Единая Россия" - почти 74%. Высокий результат был отмечен во всех городах и селах. Как заявлено, в целом "Единая Россия" в крае улучшила показатели на 11,5 процентов по сравнению с аналогичными выборами предыдущих годов.При этом нынешняя избирательная кампания - особенная. Многие из представительных органов власти избираются впервые, так как на месте целого ряда муниципальных районов образовались городские округа.

В "Единой России" также отметили, что продолжается работа по подготовке к следующим муниципальным выборам этого года. 29 сентября они пройдут в думы Александровского, Березовского и Ординского муниципальных округов. 27 октября - в шести территориях Коми-Пермяцкого и Уинского округов и дополнительные выборы депутата думы Гремячинского городского округа.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделение партии "Единая Россия" Пермского края:

- Выборы сами по себе не являются самоцелью, выборы в представительные органы власти у нас проводятся для того, чтобы избрать достойных людей, по мнению наших жителей, которые могли бы заниматься территорией, заниматься вопросами местной муниципальной повестки, для того, чтобы жить людям стало комфортнее.

Метки: Выборы, Власть, в Пермском крае

Опубликовано: 09.09.2019 в 20:59 в рубрике - Вести Пермь

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