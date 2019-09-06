«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 06.09.2019
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня.
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Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня.
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|05.09.2019 в 19:08
|04.09.2019 в 22:54
|04.09.2019 в 22:47
|04.09.2019 в 14:34
|04.09.2019 в 14:21
|28.08.2019 в 18:11
|28.08.2019 в 14:26
|25.08.2019 в 23:35
|20.08.2019 в 22:24
|20.08.2019 в 12:45
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 06.09.2019
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 05.09.2019
С инструментами господдержки малого бизнеса познакомились в районах Пермского края
Сколько зарабатывают операторы «видеотреног» на пермских дорогах
«Питстоп» у спасателей из Газпрома почти как в Формуле-1!
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 04.09.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 03.09.2019
Школы Пермского края пополнились современным оборудованием за счет благотворительных программ бизнеса
Супер современный центр уличного баскетбола 3х3 стал доступен пермякам
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 02.09.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 30.08.2019
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