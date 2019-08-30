В Пермском детском технопарке "Кванториум" накануне нового учебного года объявляют набор детей. Причем приходить они могут вместе с бабушками, которым, как здесь считают, тоже не лишним будет знать, как конструировать самолеты, программировать роботов и моделировать 3D-ручкой.

Идея проводить такие совместные занятия родилась у педагогов Технопарка. Их проект "ТехноДЕДство" стал победителем конкурса "Город - это мы". В итоге больше 200 бабушек и дедушек, в компании своих внуков, научились делать слаймы, конструировать самолеты, программировать роботов и моделировать 3D-ручкой.

Павел Крендель, директор детского Технопарка "Кванториум":

- Дети что-то делают быстрее, бабушки где-то помогают, дают советы - эти команды работают очень сплоченно, в таких ролях они еще не бывали до этого, эмоции очень хорошие и все проходит на "ура".

Участие в проекте - это еще и возможность посмотреть изнутри, как живет детский Технопарк.

Работа в "Кванториуме" кипела и во время летних каникул - здесь проходил инженерный лагерь. Ребята объединились в конструкторские бюро и в течение двух недель создавали проекты.

Сегодня для юных изобретателей настал день "Х" - время презентовать свои проекты. Главные судьи - родители и бабушки с дедушками. Причем последние - уже почувствовали на себе, как непросто бывает делать открытия.

Набор на обучение в "Кванториум" продолжается - ребят ждут 11 квантов, к которым в этом году добавится 12-й - фотоника. Занятия для детей старше 12 лет бесплатные. Вступительное испытание - творческая работа. На некоторые направления уже практически вузовский конкурс - по три человека на место.