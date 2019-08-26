Молодые авиастроители из Перми отправились на МАКС-2019

Завтра в подмосковном Жуковском открывается международный авиакосмический салон. Пермь здесь традиционно представят предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации. Сегодня на МАКС-2019 отправилась молодежь "Авиадвигателя", с задачей себя и свое предприятие - показать, современные тенденции авиапрома увидеть.

Об этой уникальной возможности 54 человека громко заявили под крылом пермского "МиГа". Это молодые специалисты, принятые на работу в 2019 году, а также несколько лучших студентов аэрокосмического факультета. О высоких требованиях к ним "Авиадвигатель" заявляет прогрессивным способом. Перед тем, как приступить к работе, молодые конструкторы должны из первых рук узнать о тенденциях мирового авиапрома, увидеть самую современную технику.

В этом году на "МАКСе" ожидается событие, знаковое для российского двигателестроения - полеты самолёта МС-21, на который в будущем году установят пермский ПД-14.

В дороге ребята проведут сутки. С собой всё, чтобы подкрепиться, отдохнуть в пути, да и вообще чувствовать себя на позитиве. Пермская делегация едет в полной экипировке: на память останется вот такая надпись "МАКС-2019", а окружающие узнают - "Авиадвигатель" в этом году отмечает 80-летие.

Такие выезды предприятие организует каждый год - молодые специалисты ездят на "МАКС" и "Гидроавиасалон" в Геленджик. По дороге знакомятся и делятся впечатлениями.

В Москве и Жуковском ребята пробудут целую неделю. И, пожалуй, на всю жизнь запомнят, каким был старт их карьеры на "Авиадвигателе".