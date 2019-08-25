Вместе со всей страной День шахтера отметили в Березниках и Соликамске

В память о трудовом подвиге Алексея Стаханова. День шахтера отметили в России накануне. Для Пермского края место шахтерской славы традиционно - Березники и Соликамск. Именно здесь День шахтера празднуют вместе с Днем города. В этом году Соликамску исполнилось 589 лет.

Даже самые маленькие жители Соликамска знают, из чего складывалась история их города. Профессия шахтера здесь, пожалуй, самая престижная

День шахтера принято отмечать вместе с Днем города - в этом году Соликамску исполнилось 589 лет.

Калийщики активно участвуют в развитии города, поддерживают спорт и культуру. Благодаря проекту «Калий-баскет» соликамские ребята получили возможность заявить о себе на федеральном уровне. Сами же жители отмечают в первую очередь то, что меняется вокруг.

Кульминацией праздника стало выступление творческих коллективов города - с главной сцены на Воскресенской площади звучали поздравления - в том числе и в адрес тех, кто свой профессиональный праздник отметил в забое. Ведь, как известно, производство никогда не останавливается. Неофициально праздник «Шахтерской доблести» начали отмечать еще в 1935 году. Именно тогда Алексей Стаханов добыл за 5 часов 102 тонны угля – это 14 норм.

Профессия шахтера - профессия будущего. Сегодняшний праздник тому подтверждение. Одна современный комбайн, работающий сегодня в шахте «Уралкалия», за смену добывает около тысячи тонн руды. Всего же предприятие производит порядка 20 % мирового калия. Это ли не повод для гордости.