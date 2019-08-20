«Мусорная» тема в Перми задела предпринимателей за живое
Массовый сбор подписей под обращением в прокуратуру сегодня организовали индивидуальные предприниматели и представители небольших фирм Прикамья. Они же выстроились в гигантскую очередь в офисе регионального оператора, который отвечает за уборку мусора. Всем им пришли письма с угрозой многотысячных штрафов, если они не заключат договоры на вывоз твердых бытовых отходов. Люди же говорят, что на их заявки никто не реагирует уже полгода, а большинство и вовсе не понимает, за что платить.
Мусорный закон с нового года начал действовать в 69 регионах России. Он действительно обязывает предпринимателей платить за вывоз ТКО. Но только в Пермском крае его реализация спровоцировала настоящий бардак. Например, в соседнем Екатеринбурге никаких очередей. Официальный сайт "Теплоэнерго" завис, телефоны не отвечают, почта переполнена. Вмешаться сегодня пришлось и губернатору Пермского края. В результате "Теплоэнерго" объявило о маратории на судебно-административное преследование предпринимателей до 15 сентября. Подробнее>>
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