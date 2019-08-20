На пермском Авиадвигателе День открытых дверей

Трудовые пути четы Никифоровых разошлись примерно 40 лет назад. Виктор Иванович теперь мастер участка на Авиадвигателе, а Татьяна Георгиевна довольствуется рассказами мужа о предприятии, работать на котором когда-то мечтала. Проходила здесь институтскую практику, но по распределению попала на другой завод.

Коллеги Виктора Ивановича по опытному производству супругу мастера без подарка не отпускают. Сегодня вообще любой желающий может попросить сделать для него сувенир.

Цеха и конструкторские отделы «Авиадвигателя» наполнились людьми. Жены, мужья, дети и внуки или просто друзья - всех гостей пригласили сами сотрудники предприятия.

На открытом пространстве - выставка разработок КБ Авиадвигатель. Двигатель Д-30Ф6, его ставят на МИГи, и ПС-90А-76 для военно-транспортного Ил-76МД-90А. И наконец, самый перспективный двигатель, первая, за четверть века, российская разработка в области гражданского двигателестроения ПД-14

Интересный факт, выставленный экземпляр ПД-14, настоящий двигатель, участвовал в испытаниях. А макет, который до этого демонстрировался неоднократно, уже отправился на международный авиасалон МАКС, который стартует в подмосковном Жуковском в следующий вторник.

Приглашенные гости Авиадвигателя присутствуют на церемонии награждения сотрудников. В год 80-летия предприятия чествуют лучших. В том числе за успешную разработку уже получившего сертификат типа ПД-14. Его главный конструктор, Игорь Максимов, сегодня получает от Международной ассоциации авиационного двигателестроения звание «Заслуженный двигателестроитель».

Двери «Авиадвигателя» были открыты весь день. У проходных формировались группа за группой. Приходили с детьми, для которых нашлись свои развлечения. День получился действительно семейным. По итогам подсчитано - всего на предприятии побывало 1200 гостей.