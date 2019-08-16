«Православная Русь» на Пермской ярмарке
На "Пермской ярмарке" сегодня открылась ежегодная, уже 14-я по счету межрегиональная выставка "Православная Русь". Свои реликвии и товары здесь представляют различные храмы и монастыри. Как всегда, привезли и особый для верующих экспонат. По павильону - прогулялась Мария Шилова.
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