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«Православная Русь» на Пермской ярмарке

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На "Пермской ярмарке" сегодня открылась ежегодная, уже 14-я по счету межрегиональная выставка "Православная Русь". Свои реликвии и товары здесь представляют различные храмы и монастыри. Как всегда, привезли и особый для верующих экспонат. По павильону - прогулялась Мария Шилова.

Метки: Общество, в Перми

Опубликовано: 16.08.2019 в 15:31 в рубрике - Вести Пермь

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