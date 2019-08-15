Стали известны детали покушения на жизнь двух промышленных альпинистов из Перми
Ленинский район Перми сегодня на два месяца заключил под стражу 70 летнего пенсионера, перерезавшего трос промышленного альпиниста, что занимался ремонтом фасада его дома. Эту историю обсуждает вся Пермь уже второй день. Но истинные подробности стали известны только сейчас. О них в видеоматериале корреспондента Сергей Овчинников.
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