В Перми открылась обновленная ярмарка Ивановского текстиля. Помимо того, что сюда привезли полностью новый ассортимент товаров, так еще и здесь появился отдел декоративных вещей, ведь и подушки могут служить украшением для дома.

Нина Ивановна одеяло выбирала тщательно. Взять то, что с верблюжьей шерстью, ей посоветовала соседка. Впрочем, на этой ярмарке женщина - частый гость.

Нина Борисова:

- Я уж много раз была. Тот раз была. Взяла по мелочи. Сейчас еще наволочки.

Вариантов наполнителей и видов одеял из Иваново немало - овечья шерсть, бамбук. Есть и те, что трансформируются, два в одном. Подушки тоже на любой вкус, есть и те, что предназначены для правильного и комфортного сна - ортопедические.

Сабина Чумакова, продавец-консультант:

- Они снимают нагрузку с головного отделения, с шейных позвонков. В комплекте идут магнитные аппликаторы, сон-трава и шелковое волокно.

По соседству постельное белье. Кстати, на ярмарку провезли новые расцветки. Ассортимент как всегда разнообразный - бязь, поплин, перкаль, сатин и лен. Есть и ранфорс в подарочных наборах.

Рита Алексеева, продавец-консультант:

- Сейчас в руках у меня эксклюзивная модель. Сатин. Хлопковая ткань. Купоновая расцветка. Сейчас это тренд, очень модно. Расцветки есть разные. Геометрия, цветы, однотонные.

А вот Наталья Александровна пришла на ярмарку именно за трикотажем. Здесь можно найти ночнушки, спортивные костюмы, комплекты для дачи и многое другое.

Наталья Кайгородова:

- И платья есть, и брючки я посмотрела. Расцветки ничего, можно что-то выбрать.

А еще здесь много декоративных изделий, которые поднимут настроение и украсят ваш дом. К примеру, подушки в виде животных, сидушки на стул или свинка для детской комнаты.

На этом выбор не заканчивается. Оценить ассортимент изделий из Иваново можно на втором этаже Пермской ярмарки до конца месяца.