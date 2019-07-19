«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.07.2019
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня.
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня.
|19.07.2019 в 09:39
|19.07.2019 в 07:05
|18.07.2019 в 23:00
|17.07.2019 в 23:00
|17.07.2019 в 22:23
|18.07.2019 в 20:54
|18.07.2019 в 07:02
|17.07.2019 в 22:50
|16.07.2019 в 08:18
|10.07.2019 в 15:28
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.07.2019
Сельхозпроизводитель СПК им. Ильича в лидерах Березовского района
Завтра в Перми откроется ярмарка ивановского текстиля
Старые проездные в Перми перестанут принимать к оплате c 1 августа
Здоровый интерес в Перми. Diesel Room отличное место встретить вечер пятницы и не только...
«Тарифное меню» для пассажиров общественного транспорта
Видеокамер на дорогах Пермского края станет значительно больше уже в этом году
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 18.07.2019
Завершился прием документов кандидатов на муниципальных выборов 8 сенятбря
0,5 млрд. руб. стоит реконструкция Гостиного двора в Кунгуре
Погружение в историю. На съемочной площадке Сердца Пармы
Ситуация с паводком в Кудымкарском районе. Подтоплен Заречный Пешнигорт
Первые съемочные дни фильма «Сердце Пармы»
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.07.2019
Видеосервис WINK. Практическая сторона использования
Пермяки могут оформить и получить загранпаспорт нового образца через МФЦ
Паводок в Пермском крае. Последние новости
Задокументировать биометрические данные можно без посещения банка
Пермский Политех отметили в категории «Лучшие вузы» в рейтинге «Национальное признание»
В Кудымкаре к новому учебному году объединят школу № 5 и школу-гимназию №3.
Нерадивые управдомы лишились аттестатов
В Свердловском районе Перми заработал передвижной донорский пункт
Сельхозпроизводителям Прикамья выделят гранты
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.07.2019
Проливные дожди вызвали паводок на реках в Кудымкарском районе
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 18.07.2019
Погружение в историю. На съемочной площадке Сердца Пармы
Первые съемочные дни фильма «Сердце Пармы»
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.07.2019
Видеосервис WINK. Практическая сторона использования
Пермяки могут оформить и получить загранпаспорт нового образца через МФЦ
Паводок в Пермском крае. Последние новости
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.07.2019
Аномалия. Пермь наводняют пчелы а в регионах России насекомые гибнут
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 15.07.2019
Добавить комментарий: