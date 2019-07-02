Легкий «Путь донора» в Пермском крае

Необычный автомобиль сегодня припарковался на станции Менделеево. Здесь мобильная станция переливания крови открыла "Дни донора". В течение всего июля специальная машина проедет через 15 городов и поселков Пермского края. Поучаствовать в акции сможет любой желающий. Как это сделать и сколько можно заработать? Этот мобильный комплекс включает 5 кабинетов, но несмотря на такие походные условия, предусмотрен даже гардероб, а подождать приёма можно как в обычной поликлинике на креслах.

За полгода в Прикамье сдали кровь более 17 тысяч доноров, из них более трёх тысяч впервые. Для новичков в спецмашине на стене - подробный "путь донора".

У донора берут 450 мл крови, которую затем разделяют на компоненты. Какие переливать, зависит от показаний. Объем переливания зависит от состояния пациента. Поэтому очень важно поддерживать необходимый запас.

Весь июль такие "донорские дни" будут проводить в разных территориях края. В городе Перми мобильный комплекс побывает дважды.

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