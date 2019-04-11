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«Опора России» помогает развивать бизнес

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Опора России

Экватор проекта «Бизнес-среда» - его промежуточные итоги подводит  пермское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ». Речь идёт об инициативе, направленной на развитие малого и среднего бизнеса. Проект состоит из двух частей. В одном случае для предпринимателей проводятся бесплатные мастер-классы, на которых они разбирают актуальные для малого бизнеса темы. Второе направление - это бесплатные программы по открытию своего дела для старшеклассников, женщин и людей старшего возраста.

Участникам рассказывают, как определить целевую аудиторию своего бизнеса, как продвигать его в сети интернет и так далее. По словам разработчиков проекта, он создан согласно национальным приоритетам и майским указам Владимира Путина. Президент поручил правительству разработать меры, которые позволят к 2024 году увеличить число занятых в сфере предпринимательства до 25 млн. человек. Сейчас эта цифра составляет 19 млн. 200 тысяч.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Деньги, Экономика

Опубликовано: 11.04.2019 в 22:18 в рубрике - Вести Пермь

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