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Вести Пермь. События недели 03.02.2019

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События недели

В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Ведущий Дмитрий Пантелеев. Выпуск от 03.02.2019. 

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

Опубликовано: 04.02.2019 в 10:49 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми начали принимать заявления на зачисление детей в 1 класс

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