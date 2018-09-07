В Перми женщина упала в шахту лифта
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жуткой трагедии, которая произошла в Орджоникидзевском районе Перми. В шахту лифта упала и разбилась насмерть пожилая женщина.
Как сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю, "Днем 5 сентября 2018 года лифтером организации занимающейся техническим обслуживанием лифтов, для эвакуации пассажиров, застрявших в лифте высотного жилого дома Орджоникидзевского района города Перми, была привлечена жительница дома, 1950 года рождения, не состоящая штате организации. По неустановленной причине в ходе производства работ по эвакуации пассажиров из застрявшего лифта, женщина упала в шахту лифта, в результате чего получила смертельную травму".
Все подробности в многоэтажке выясняет наш корреспондент Сергей Овчинников. Он вышел на прямую связь со студией.
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