В Перми женщина упала в шахту лифта





Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жуткой трагедии, которая произошла в Орджоникидзевском районе Перми. В шахту лифта упала и разбилась насмерть пожилая женщина.

Как сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю, "Днем 5 сентября 2018 года лифтером организации занимающейся техническим обслуживанием лифтов, для эвакуации пассажиров, застрявших в лифте высотного жилого дома Орджоникидзевского района города Перми, была привлечена жительница дома, 1950 года рождения, не состоящая штате организации. По неустановленной причине в ходе производства работ по эвакуации пассажиров из застрявшего лифта, женщина упала в шахту лифта, в результате чего получила смертельную травму".

Все подробности в многоэтажке выясняет наш корреспондент Сергей Овчинников. Он вышел на прямую связь со студией.