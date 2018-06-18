← На Коммунальном мосту возобновились ремонтные работы
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Темы недели, о которых нужно упомянуть особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
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← На Коммунальном мосту возобновились ремонтные работы
Темы недели, о которых нужно упомянуть особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
|18.06.2018 в 15:45
|18.06.2018 в 15:21
|18.06.2018 в 15:00
|18.06.2018 в 14:37
|18.06.2018 в 14:30
|15.06.2018 в 12:05
|15.06.2018 в 09:37
|15.06.2018 в 09:13
|14.06.2018 в 15:45
|14.06.2018 в 15:11
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На Коммунальном мосту возобновились ремонтные работы
В Перми выбирали «Лучшего следователя»
В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии чествовали лучших сотрудников
«Амкар» прекращает существование?
Автомобиль врезался в кафе
Барда-зиен - национальный праздник с размахом
«Звоны России»: По Усолью разлился малиновый перезвон
В Красновишерске пропал 6-летний мальчик
Открыт авиарейс Пермь - Батуми
В Пермском крае представили мобильную буровую установку
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