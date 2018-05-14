Уличное наблюдение: Я узнаю тебя из тысячи...

В Перми официально сдали в эксплуатацию новый комплекс уличного наблюдения. 42 видеокамеры и 34 измерительных станции установлены на самых крупных перекрестках города. Некоторые из них впервые не только фиксируют, но и распознают лица водителей и прохожих. Как это работает?

Новые комплексы видеонаблюдения презентуют на пересечении улиц Пушкина и Комсомольского проспекта. Это один из самых аварийно опасных участков в городе. Одно из самых резонансных ДТП этого года: Ауди влетает в машину такси, после чего та загорается. Женщину-водителя с серьёзными травмами отправляют в больницу. Теперь система не только фиксирует аварии, но и стимулирует водителей соблюдать правила.

Александр Плюснин, руководитель проекта фотовидеофиксации и видеонаблюдения ПФ ПАО «Ростелеком»: "Это и превышение скоростного режима, и пересечение стоп-линии, и проезд на запрещающий сигнал светофора".

«Ростелеком» установил 34 программно-технических комплекса. На пяти участках они рассчитывают среднюю скорость движения машин. Это вынуждает водителей ехать медленнее, к примеру, по улице Леонова: нынче пострадавших в ДТП здесь не было, за тот же период года прошлого ранены 2 человека. На Докучаева в 2017-м ранены 7 человек, 1 погиб. В этом году без серьёзных аварий.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД г. Перми: "В Перми, Пермском крае нужно чтобы аварийность снизилась именно по смертности к нулю".

Есть и неочевидные функции: но именно с помощью камер операторы узнают дорожную обстановку и регулируют движение. Самый свежий пример - ремонт Коммунального моста. Основной поток намерены перенаправить на Красавинский - и в ближайшие дни водителей ждут изменения.

Максим Кис, руководитель МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»: "С понедельника на перекрёстке Трамвайной и Желябова будет запрещён левый поворот. Но благодаря этому сможем упростить проезд транспорта из центра в сторону Красавинского моста".

42 камеры в Перми наблюдают за общественным порядком. К примеру, на улицах Сибирской, Ленина и в других людных местах. Доступными стали и технологии, которые раньше видели только в кино. В городе уже работает система распознавания лиц. Она обрабатывает изображение и сохраняет данные в виде математических моделей, которые включают ширину подбородка, расстояние между зрачками. Правда, доступно всё это только полиции.

Всего в городе более 400 видеокамер. Дать полную гарантию безопасности они не могут, но позволяют хоть немного расслабиться и отвлечься на приятные моменты.