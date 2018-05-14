Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 13 мая 2018 г.
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За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 13 мая 2018 г.
|14.05.2018 в 09:35
|13.05.2018 в 12:23
|13.05.2018 в 10:48
|13.05.2018 в 10:04
|12.05.2018 в 14:35
|11.05.2018 в 16:22
|10.05.2018 в 10:10
|08.05.2018 в 12:23
|07.05.2018 в 17:54
|07.05.2018 в 17:20
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Мост смыло: Жители Ольховки отрезаны от большой земли
«Молот» сохранит прописку в Высшей хоккейной лиге
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На бульваре Гагарина иномарка перевернулась на крышу
Река Малый Висим смыла пешеходный мост
Перенесённый матч «Пармы» с ЦСКА состоится 12 мая
Пермские школьники сыграли мюзикл на немецком языке
Казарновская и Валерия оценили «МЛАДАхор» по достоинству
В Прикамье стартует массовая вакцинация против клещевого энцефалита
На улицах Перми работают «умные» камеры
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