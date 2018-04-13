Готовится к открытию Пермский инженерно-промышленный форум

Регион готовится принять Пермский инженерно-промышленный форум. Свои наработки представят такие госкорпорации как «Газпром», «Вертолеты России», РЖД, холдинги «Сибур-Холдинг» и ОДК. В этом году форум пройдет на новой площадке – в Фестивальном доме. Как идет подготовка?

Совсем скоро на эспланаде закончат возводить павильон для регистрации участников. Монтажные работы начались и в самом здании Фестивального дома. Именно на этой площадке инженерно-промышленный форум пройдет впервые.

- Прямо перед Фестивальным домом будет выстроена большая выставка, где можно познакомиться с достижениями в первую очередь пермской школы двигателестроения.

Ракетный, авиационный, вертолетный двигатели. Эксклюзивность экспонатов - одна из особенностей этого года. По традиции форум соберет все самое лучшее, что есть в Пермском крае.

На втором этаже расположится зал пленарных заседаний с разнообразной деловой программой. Также здесь пройдут лекции от ведущих федеральных экспертов.

Ключевые темы форума обсудили на заседании краевого правительства. Одними из центральных событий форума станут лекции основателя Школы культурной политики - Петра Щедровицкого. Он посетит Пермь впервые. Губернатор Максим Решетников отметил, что в этом году форум будет посвящен не только общим вопросам, но и решению конкретных задач.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мы усиливаем его практическую ценность. Формат ключевого мероприятия – совместное заседание совета директоров промышленных предприятий в расширенном составе. Обсудим там две темы - первые итоги по производительности труда и большую программу о цифровизации производства".

В этом году будут работать и выездные площадки. Одной из таких станет Краснокамская фабрика деревянной игрушки. Здесь пройдет экспресс-аудит, после которого руководители предприятий дадут рекомендации по устранению потерь на производстве. Еще одну выездную площадку организует РЖД.

Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства Пермского края: "В рамках выездной сессии с РЖД, которая состоится на станции Пермь-1, участники предприятия по развитию промышленных коопераций получат возможность ознакомиться с действующими газотурбовозом, тепловозом, электровозом, применяемых РЖД".

По традиции форум позволит выстроить предприятиям края взаимоотношения и с крупнейшими российскими заказчиками. Зарегистрироваться на форум можно и онлайн на сайте мероприятия. Пятый инженерный форум начнет свою работу 19 апреля и продлится два дня. А в субботу, 21 апреля, посетить выставку промышленной продукции и посмотреть вблизи на знаменитый ПД-14 смогут все желающие.