В этом году «Счастье» не затопит
Как сообщают в региональном МЧС, арт-объект «Счастье не за горами» в этом году, вероятнее всего, не затопит. Напомним, ежегодно в пик половодья набережная становится излюбленным местом пермяков для прогулок и фотографий. Знаменитые красные буквы, по мнению специалистов, останутся сухими. А вот наиболее уязвимыми в Перми окажутся Мотовилихинский и Дзержинский районы. По краю подтопление грозит 110 населенным пунктам. Пик половодья ожидается 15-18 мая.
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