По данным Камской ГЭС, пик половодья прогнозируется на середину мая. Запасы воды в снежном покрове в регионе ниже среднемноголетнего значения на 20%, но при этом расслабляться рано. Прошлогоднее лето и осень были дождливыми, из-за этого в почве накопилось много воды. Предполагается, что максимальный приток в водохранилище будет на уровне 11 тысяч кубических метров в секунду. При этом максимально гидроузел может выдержать нагрузку в два раза больше.

Виктор Алексеев, директор филиал ПАО «Гусгидро» - «Камская ГЭС»: "В прошлом году мы ничего не подтопили, набережную нашу знаменитую, а в этом году тем более. Не надо обольщаться, потому как год из года по-другому. Земля промерзшая, она была с водой осенью и всё это дело скатится к нам".

Для предотвращения неблагоприятного развития событий проводится распиловка и чернение льда на реках, идет подготовка пунктов временного размещения, проходят соответствующие учения.

В зону подтопления могут попасть 110 населенных пунктов в 37 муниципальных территориях края с общей численностью более 11,5 тысяч человек.