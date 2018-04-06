Соглашение с культурными последствиями

Пермский театр оперы и балета подписал соглашение о сотрудничестве с Пермским музыкальным колледжем. Этот документ позволит проводить совместные образовательные мероприятия и реализовывать творческие проекты. Так, сразу после церемонии прошел первый мастер-класс для третьекурсников отделения хорового дирижирования.

Месяц назад Театр оперы и балета также подписал соглашение о сотрудничестве с Пермским хореографическим училищем. По словам директора оперного театра Андрея Борисова, театр готов к тому, чтобы инвестировать в образовательную среду региона и страны.

Андрей Борисов, исполнительный директор Пермского академического театра: "Мы хотим, чтобы театр стал местом притяжения для ребят, которые учатся в музыкальном колледже, чтобы театр стал для них родным домом, точно также как и музколледж. Это создание среды".