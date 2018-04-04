Пермь. Вести-Спорт 03.04.2018

Выпуск 03 апреля 2018 года. Главные темы:

- Футболисты пермского «Амкара» победили московский «Локомотив» со счётом 2:1 в матче 24-го тура чемпионата России.

-Баскетболисты пермской «Пармы» настойчивы в своей битве за места в плей-офф.

-Сразу две краевые команды завоевали путёвки в полуфинал Первенства России по мини-футболу.