Пермь. Вести-Спорт 03.04.2018
Выпуск 03 апреля 2018 года. Главные темы:
- Футболисты пермского «Амкара» победили московский «Локомотив» со счётом 2:1 в матче 24-го тура чемпионата России.
-Баскетболисты пермской «Пармы» настойчивы в своей битве за места в плей-офф.
-Сразу две краевые команды завоевали путёвки в полуфинал Первенства России по мини-футболу.
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